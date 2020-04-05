2020-04-05T12:43:46+03:00
Общество

Более 20 памятников героям ВОВ ремонтируют в Уренском районе

Всего в Нижегородской области к 75-летию побелы должны привести в порядок более тысячи мемориалов и могил
Валерия ГРОМОВА
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В рамках подготовки к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в Уренском районе Нижегородской области ведется ремонт и благоустройство 21 памятника героям. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на сегодняшний день все подготовительные работы уже выполнены.

- Ремонт ведется, правда, погода вносит свои коррективы. Тем не менее, завершить в срок мы все успеем, - рассказал глава МСУ Уренского муниципального района Анатолий Шилин.

На территории мемориалов меняют брусчатку, проводят озеленение, делают облицовку и окрашивают стелы.

Напомним, всего в регионе к 9 мая планируется отреставрировать 1 076 памятников, мемориалов и мест захоронений героям Великой Отечественной войны. На эти цели по поручению губернатора Глеба Никитина выделены более двухсот миллионов рублей.

- К юбилею Победы мы должны привести в порядок все стелы, обелиски и места захоронений героев нашей Родины. На это у нас и так было немного времени. Теперь его становится еще меньше, - подчеркнул глава Нижегородской области.

Кстати, все работы по ремонту памятников должны завершиться к 6 мая.

Ранее мы сообщали, что в Вознесенском районе завершился ремонт трех памятников героям Великой Отечественной войны. Еще для 12 обелисков и двух захоронений уже закуплены материалы и стартовали ремонтные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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