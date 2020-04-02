Три памятника героям ВОВ отремонтировали в Вознесенском районе

2 Апр 2020 2020-04-02T10:42:36+03:00

Всего к 75-летию победы планируется привести в порядок более тысячи памятников, мемориалов и мест захоронений

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В Вознесенском районе Нижегородской области завершился ремонт трех памятников героям Великой Отечественной войны. Работы проводились в преддверии 75-летия победы над фашистской Германией.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, еще для 12 обелисков и двух захоронений уже закуплены материалы и стартовали ремонтные работы.

По словам главы МСУ Вознесенского района Ивана Мартынова, в первую очередь у памятников заменяют брусчатку, проводят озеленение территории и устанавливают освещение.

- Также на завершенных объектах была проведена облицовка обелисков и изготовлены таблички с именами погибших воинов, - добавил чиновник.

Всего к 9 мая в Вознесенском районе будут благоустроены 15 памятников и два воинских захоронения, ремонт еще четырех планируется в рамках региональной программы поддержки местных инициатив. А всего на территории Нижегородской области отреставрируют более тысячи памятников, мемориалов и мест захоронений героев.

По поручению губернатора Глеба Никитина, на эти цели из областного бюджета выделены 200 миллионов рублей.

- Мы должны не только рассказывать молодому поколению о подвигах наших дедов и прадедов, но и прививать им бережное отношение к памятникам и обелискам, посвященным героям нашей Родины. На работы по благоустройству времени у муниципалитетов немного. Поэтому необходимо подойти к ней со всей ответственностью, - подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин добавил, что важно также приложить максимум усилий и сохранить памятники в отличном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU