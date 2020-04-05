2020-04-05T11:02:38+03:00
Общество

Нижегородские медики, волонтеры и полицейские получили почти 12 тысяч бесплатных проездных

За пять дней по транспортным картам совершено порядка 18,2 тысячи поездок
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 11,8 тысячи персональных транспортных карт для бесплатного проезда в общественном транспорте было выдано медицинским работникам, волонтерам и полицейским Нижегородской области за последнюю неделю. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такими льготами могут пользоваться люди, которые обеспечивают проведение антикоронавирусных мероприятий.

За период с 30 марта по 3 апреля 2020 года нижегородцы воспользовались проездными более 18,2 тысячи раз.

- Мы понимаем, насколько сложной и ответственной работой сейчас заняты наши медики. Поэтому выдача проездных документов продолжится до тех пор, пока ими не будут обеспечены все нижегородские врачи, задействованные в борьбе с распространением коронавируса, помогающие пожилым людям волонтеры и специалисты Роспотребнадзора, которые отвечают за санитарный контроль, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

Бесплатные проездные изготавливает ООО «Ситикард». Воспользоваться ими можно во всех видах муниципального транспорта, а также в пригородных электричках и на канатной дороге.

ВАЖНО

На сегодняшний день в Нижегородской области зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом. По оценке медиков, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести. В настоящее время четыре пациента уже полностью излечились и были выписаны из инфекционной больницы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девять беспилотников нового поколения поступили в нижегородские лесопожарные службы
Более 20 памятников героям ВОВ ремонтируют в Уренском районе
Нижегородские медики, волонтеры и полицейские получили почти 12 тысяч бесплатных проездных
Владимир Тарасов: «Поправки в Конституцию касаются каждого из нас»
Учебный процесс в школах, техникумах и вузах Нижегородской области начнется 6 апреля
Глеб Никитин объяснил нижегородцам, почему не вводит режим ЧС
Митрополит Георгий призвал нижегородцев к домашней молитве
«Пытались пройти между Сциллой и Харибдой»: Глеб Никитин пообещал разрешить работу максимальному количеству организаций
Водитель насмерть раздавил лежащего на дороге мужчину в Нижегородской области
Проект «Победа в Лицах» запущен в Нижегородской области
Подозрение на первый случай заражения коронавирусом зафиксировано в Выксе
Цены на баранину, молоко и белый хлеб снизились в Нижегородской области
Нижегородцам предлагают проверить знания о Красной книге с помощью онлайн-игры
Областной минздрав сделал памятку для вернувшихся из других стран нижегородцев
Выдача бесплатных продуктовых наборов школьникам во время самоизоляции в Нижнем Новгороде: кто и где может получить
Нижний Новгород присоединился к акции «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом
Более девяти тысяч проб на коронавирус взято у жителей Нижегородской области
РЖД отменила несколько поездов из Нижнего Новгорода из-за коронавируса
Жительница поселка Фролищи насмерть зарезала своего пьяного брата
Областные власти ждут антикризисные предложения от нижегородских бизнесменов
65-летний водитель легковушки погиб при столкновении с фурой
Дмитрий Кузин: «В обновленной Конституции защита исторический памяти становится важнейшей задачей»
Охотников в Нижегородской области призвали соблюдать режим самоизоляции
Нижегородские экспортеры могут обратиться за помощью в антикризисный штаб
Александр Цапин: «Поправка в Конституцию об обнулении президентских сроков дает возможность действующему президенту сохранить свое влияние в мире»
ГУ МВД увеличило численность пеших полицейских патрулей в два раза