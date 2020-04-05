Нижегородские медики, волонтеры и полицейские получили почти 12 тысяч бесплатных проездных

5 Апр 2020 2020-04-05T11:02:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 11,8 тысячи персональных транспортных карт для бесплатного проезда в общественном транспорте было выдано медицинским работникам, волонтерам и полицейским Нижегородской области за последнюю неделю. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такими льготами могут пользоваться люди, которые обеспечивают проведение антикоронавирусных мероприятий.

За период с 30 марта по 3 апреля 2020 года нижегородцы воспользовались проездными более 18,2 тысячи раз.

- Мы понимаем, насколько сложной и ответственной работой сейчас заняты наши медики. Поэтому выдача проездных документов продолжится до тех пор, пока ими не будут обеспечены все нижегородские врачи, задействованные в борьбе с распространением коронавируса, помогающие пожилым людям волонтеры и специалисты Роспотребнадзора, которые отвечают за санитарный контроль, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

Бесплатные проездные изготавливает ООО «Ситикард». Воспользоваться ими можно во всех видах муниципального транспорта, а также в пригородных электричках и на канатной дороге.

ВАЖНО

На сегодняшний день в Нижегородской области зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом. По оценке медиков, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести. В настоящее время четыре пациента уже полностью излечились и были выписаны из инфекционной больницы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU