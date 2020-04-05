Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 5 апреля 2020 года составило 25 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде составило 25 человек по данным на 5 апреля 2020 года. За минувшие сутки в регионе не было выявлено ни одного нового случая заболевания.

Напомним, 2 апреля стало известно о 13 новых случаях заражения в Нижегородской области – именно в тот день общее количество заболевших резко выросло до 25 человек. Однако губернатор Глеб Никитин разъяснил, что новые подтвержденные случаи – дело не одного дня, поскольку процесс верификации достаточно длительный.

- Мы получили подтвержденный диагноз людей, которые уже проходят лечение. После полученных предварительных положительных результатов на лабораторных базах региона пациентов сразу госпитализируют в специализированные стационары для лечения от COVID-19, - рассказал Глеб Никитин.

Напомним также, что четыре из 25 пациентов уже выздоровели и покинули инфекционную больницу.

Кроме того, 3 апреля стало известно, что один из заболевших сначала поступил в Борскую районную больницу с пневмонией. А когда пришли результаты исследований, выяснилось, что у пациента коронавирусная инфекция. Больницу пришлось частично закрыть на карантин.

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