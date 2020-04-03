Выдача бесплатных продуктовых наборов школьникам во время самоизоляции в Нижнем Новгороде: кто и где может получить

3 Апр 2020 2020-04-03T17:37:18+03:00

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Нижегородские семьи, чьи дети бесплатно питались в школе, начнут получать продуктовые наборы с 6 апреля 2020 года. Об этом мэр приволжской столицы Владимир Панов сообщил на своей странице в социальных сетях.

По его словам, такую помощь получат 13 559 детей, 929 из которых – школьники с ограниченными возможностями здоровья и 81 ребенок, оказавшийся в сложной жизненной ситуации.

-Сегодня школы составляют график, во сколько родители смогут забрать наборы. Один нюанс – питание выдается сразу на месяц, то есть вес серьезный – почти 25 кг. Понимая, что донести такой груз не под силу одной, к примеру, маме, мы готовы организовать доставку до квартир, - написал Владимир Панов.

Ранее сообщалось, что почти девять тысяч проездных для бесплатного проезда в общественном транспорте выданы в Нижегородской области. Более 7600 из них получили медики, еще около 450 – волонтеры и порядка 650 – сотрудники Роспотребнадзора. По указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, такие проездные положены людям, которые обеспечивают проведение антикоронавирусных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU