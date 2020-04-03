Областной минздрав сделал памятку для вернувшихся из других стран нижегородцев
Региональный минздрав сделал памятку для нижегородцев, которые вернулись из поездок по России или зарубежным странам. Совсем скоро она появится на официальном сайте ведомства.
Тем временем в министерстве напоминают, что о своем прибытии в Нижегородскую область нужно сообщать через портал госуслуг либо по телефонам горячей линии областного минздрава 250-94-03, 8-910-397-41-28.
Более того, если вы обратились за медицинской помощью после возвращения из-за границы или другого региона, необходимо рассказать врачу, когда именно вы вернулись и откуда. Но важно, что даже если никаких симптомов нет, необходимо провести две недели на карантине: не ходить на работу, в больницу, поликлинику, навещать друзей и близких. Даже запрещается поход в продуктовый магазин.
- Помните, от вас зависит не только ваше здоровье, но и здоровье окружающих! Если вы почувствовали недомогание, вызывайте врача на дом. В качестве профилактики чаще мойте руки с мылом, используйте антисептик, ограничивайте контакты с больными людьми и постарайтесь как можно реже прикасаться к лицу руками, - напомнили в минздраве.
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ИСТОЧНИК KP.RU