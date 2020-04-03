Областной минздрав сделал памятку для вернувшихся из других стран нижегородцев

3 Апр 2020 2020-04-03T19:06:23+03:00

Режим изоляции обязателен для всех, кто приезжает из других городов и государств

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Региональный минздрав сделал памятку для нижегородцев, которые вернулись из поездок по России или зарубежным странам. Совсем скоро она появится на официальном сайте ведомства.

Тем временем в министерстве напоминают, что о своем прибытии в Нижегородскую область нужно сообщать через портал госуслуг либо по телефонам горячей линии областного минздрава 250-94-03, 8-910-397-41-28.

Более того, если вы обратились за медицинской помощью после возвращения из-за границы или другого региона, необходимо рассказать врачу, когда именно вы вернулись и откуда. Но важно, что даже если никаких симптомов нет, необходимо провести две недели на карантине: не ходить на работу, в больницу, поликлинику, навещать друзей и близких. Даже запрещается поход в продуктовый магазин.

- Помните, от вас зависит не только ваше здоровье, но и здоровье окружающих! Если вы почувствовали недомогание, вызывайте врача на дом. В качестве профилактики чаще мойте руки с мылом, используйте антисептик, ограничивайте контакты с больными людьми и постарайтесь как можно реже прикасаться к лицу руками, - напомнили в минздраве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всеобщий режим самоизоляции, введенный в Нижнем Новгороде с 30 марта, вызвал у жителей массу вопросов. Задать их нижегородцы решились на страничке главы региона Глеба Никитина в Инстаграме. «Комсомолка» собрала ответы на самые популярные вопросы, адресованные губернатору.

ИСТОЧНИК KP.RU