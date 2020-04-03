Почти 9 000 бесплатных проездных получили нижегородские медики и волонтеры

3 Апр 2020 2020-04-03T11:14:52+03:00

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Почти девять тысяч проездных для бесплатного проезда в общественном транспорте выданы в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, более 7600 из них получили медики, еще около 450 – волонтеры и порядка 650 – сотрудники Роспотребнадзора.

По указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, такие проездные положены людям, которые обеспечивают проведение антикоронавирусных мероприятий.

- Мы понимаем, насколько сложной и ответственной работой сейчас заняты наши медики. Поэтому выдача проездных документов продолжится до тех пор, пока ими не будут обеспечены все нижегородские врачи, задействованные в борьбе с распространением коронавируса, помогающие пожилым людям волонтеры и специалисты Роспотребнадзора, которые обеспечивают санитарный контроль, - отметил глава региона.

Воспользоваться этими проездными можно во всех видах муниципального транспорта, в пригородных электричках и на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором. Как уточнили в ООО «Ситикард», за последние три дня нижегородцы сделали почти 7700 поездок при помощи таких проездных.

Напомним, в Нижегородской области зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом. По оценке медиков, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести. В настоящее время четыре пациента уже полностью излечились и были выписаны из инфекционной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU