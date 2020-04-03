2020-04-03T11:14:52+03:00
Общество

Почти 9 000 бесплатных проездных получили нижегородские медики и волонтеры

По указу губернатора бесплатные проездные выдают тем, кто обеспечивает проведение антикоронавирусных мероприятий
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Почти девять тысяч проездных для бесплатного проезда в общественном транспорте выданы в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, более 7600 из них получили медики, еще около 450 – волонтеры и порядка 650 – сотрудники Роспотребнадзора.

По указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, такие проездные положены людям, которые обеспечивают проведение антикоронавирусных мероприятий.

- Мы понимаем, насколько сложной и ответственной работой сейчас заняты наши медики. Поэтому выдача проездных документов продолжится до тех пор, пока ими не будут обеспечены все нижегородские врачи, задействованные в борьбе с распространением коронавируса, помогающие пожилым людям волонтеры и специалисты Роспотребнадзора, которые обеспечивают санитарный контроль, - отметил глава региона.

Воспользоваться этими проездными можно во всех видах муниципального транспорта, в пригородных электричках и на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором. Как уточнили в ООО «Ситикард», за последние три дня нижегородцы сделали почти 7700 поездок при помощи таких проездных.

Напомним, в Нижегородской области зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом. По оценке медиков, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести. В настоящее время четыре пациента уже полностью излечились и были выписаны из инфекционной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Охотников в Нижегородской области призвали соблюдать режим самоизоляции
Нижегородские экспортеры могут обратиться за помощью в антикризисный штаб
Александр Цапин: «Поправка в Конституцию об обнулении президентских сроков дает возможность действующему президенту сохранить свое влияние в мире»
ГУ МВД увеличило численность пеших полицейских патрулей в два раза
Почти 9 000 бесплатных проездных получили нижегородские медики и волонтеры
Нижегородские предприниматели получат отсрочку арендной платы на полгода
Сергей Патлань: «Поправки в Конституцию должны защитить нашу историческую память от фальсификаций»
Госдолг Нижегородской области снизился на 10,3 миллиарда рублей
Нижегородская компания заплатит штраф за нарушение режима самоизоляции ради годового собрания
Молочные кухни Нижнего Новгорода продолжают работать в прежнем режиме
Глеб Никитин о продлении нерабочих дней: «Нужно проявить терпение и выдержку, без соблюдения требований сейчас не обойтись»
Более 500 звонков от нижегородцев поступило на горячую линию Госжилинспекции с начала недели
Минобороны опровергло информацию об отмене или переносе Парада Победы в 2020 году
Более 350 человек присоединились к первой онлайн-тренировке в рамках проекта «Ни дня без спорта»
Синяя подсветка включится на телебашне в Нижнем Новгороде 2 апреля
Более 6 000 километров разметки нанесут на дороги Нижегородской области в этом году
Маршрут Т-37 изменился в Нижнем Новгороде с 1 апреля
Реконструкция биологических очистных сооружений проводится в Выксе в рамках нацпроекта «Экология»
Глава нижегородского минздрава проинспектировал больницу № 5 в связи с коронавирусом
Татьяна Скоробогатова: «Одна из приоритетных задач государства и новой Конституции - укрепление роли семьи»
Сразу в 29 регионах России выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Три памятника героям ВОВ отремонтировали в Вознесенском районе
Информационную систему «Центр управления регионом» представят Глебу Никитину 2 апреля
Матч между БК «Нижний Новгород» и французским «Дижоном», отмененный из-за коронавируса, состоится осенью