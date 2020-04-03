Областные власти ждут антикризисные предложения от нижегородских бизнесменов

3 Апр 2020 2020-04-03T14:06:54+03:00

Озвученные решения будут учтены при разработке мер поддержки предпринимательства в регионе

Изменить размер текста: A A

Нижегородские бизнесмены могут поделиться антикризисными предложениями, касающимися пандемии коронавируса. Как рассказали в проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области, сейчас важно услышать мнение каждого местного предпринимателя.

- Мы уделяем большое внимание обратной связи от предпринимателей при разработке мер поддержки бизнеса: проводим совместные совещания с общественными организациями, представляющими отрасль, ежедневно мониторим запросы и обращения на портале и горячей линии «Мой бизнес», - рассказал замглавы региона Андрей Саносян.

По поручению чиновника, заработал дополнительный портал, на котором будут публиковаться антикризисные решения, предоставленные местными бизнесменами.

- Они будут напрямую поступать руководству региона. Повторю, самые эффективные из них мы учтем, - заверил замгубернатора.

Предложения предпринимателей принимаются на официальном сайте Стратегии развития Нижегородской области. Там размещено всплывающее окно для рекомендаций от бизнеса.

Сообщалось, что нижегородские экспортеры могут рассказать о своих проблемах и представить предложения в антикризисный штаб, который работает при Российском экспортном центре.

КОНКРЕТНО

Вся важная для предпринимателей информация будет публиковаться на портале мойбизнес52.рф. О проблемах, связанных с коронавирусом, бизнесмены могут сообщать также на портале мойбизнес52.рф, нажав на кнопку «Обращение, связанное с коронавирусом». Жалобы принимаются и по телефону горячей линии «Мой бизнес» 8-800-301-29-94.

ИСТОЧНИК KP.RU