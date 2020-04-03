Областные власти ждут антикризисные предложения от нижегородских бизнесменов
Нижегородские бизнесмены могут поделиться антикризисными предложениями, касающимися пандемии коронавируса. Как рассказали в проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области, сейчас важно услышать мнение каждого местного предпринимателя.
- Мы уделяем большое внимание обратной связи от предпринимателей при разработке мер поддержки бизнеса: проводим совместные совещания с общественными организациями, представляющими отрасль, ежедневно мониторим запросы и обращения на портале и горячей линии «Мой бизнес», - рассказал замглавы региона Андрей Саносян.
По поручению чиновника, заработал дополнительный портал, на котором будут публиковаться антикризисные решения, предоставленные местными бизнесменами.
- Они будут напрямую поступать руководству региона. Повторю, самые эффективные из них мы учтем, - заверил замгубернатора.
Предложения предпринимателей принимаются на официальном сайте Стратегии развития Нижегородской области. Там размещено всплывающее окно для рекомендаций от бизнеса.
Сообщалось, что нижегородские экспортеры могут рассказать о своих проблемах и представить предложения в антикризисный штаб, который работает при Российском экспортном центре.
КОНКРЕТНО
Вся важная для предпринимателей информация будет публиковаться на портале мойбизнес52.рф. О проблемах, связанных с коронавирусом, бизнесмены могут сообщать также на портале мойбизнес52.рф, нажав на кнопку «Обращение, связанное с коронавирусом». Жалобы принимаются и по телефону горячей линии «Мой бизнес» 8-800-301-29-94.
ИСТОЧНИК KP.RU