Нижегородские экспортеры могут обратиться за помощью в антикризисный штаб
Нижегородские экспортеры могут рассказать о своих проблемах и представить предложения в антикризисный штаб, который работает при Российском экспортном центре.
По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, пандемия коронавируса оказала огромное влияние на предприятия, ориентированные на экспорт. Многие вынуждены переходить на работу с иностранными партнерами посредством интернета.
- Также приостановлено проведение бизнес-миссий за рубеж, которые организовывались в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В правительстве прорабатываются меры поддержки, необходимые нашим экспортерам в этой непростой ситуации, - заявил чиновник.
Штаб при РЭЦ будет собирать обращения экспортеров, анализировать, как меняется экспортная география и искать новые рынки сбыта заграницей.
Сообщалось, что местные бизнесмены могут получить сертификаты, подтверждающие неспособность выполнить контрактные обязательства из-за распространения коронавируса.
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На сайте Российского экспортного центра и в соцсетях создан раздел по сбору проблемных вопросов и предложений от российских экспортеров clck.ru/McxPR. Работает горячая телефонная линия экспортеровпо антикризисным вопросам +7-495-725-61-50.
ИСТОЧНИК KP.RU