2020-04-03T13:16:22+03:00
Экономика

Нижегородские экспортеры могут обратиться за помощью в антикризисный штаб

Многие вынуждены переходить на работу с иностранными партнерами посредством интернета
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородские экспортеры могут рассказать о своих проблемах и представить предложения в антикризисный штаб, который работает при Российском экспортном центре.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, пандемия коронавируса оказала огромное влияние на предприятия, ориентированные на экспорт. Многие вынуждены переходить на работу с иностранными партнерами посредством интернета.

- Также приостановлено проведение бизнес-миссий за рубеж, которые организовывались в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В правительстве прорабатываются меры поддержки, необходимые нашим экспортерам в этой непростой ситуации, - заявил чиновник.

Штаб при РЭЦ будет собирать обращения экспортеров, анализировать, как меняется экспортная география и искать новые рынки сбыта заграницей.

Сообщалось, что местные бизнесмены могут получить сертификаты, подтверждающие неспособность выполнить контрактные обязательства из-за распространения коронавируса.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

На сайте Российского экспортного центра и в соцсетях создан раздел по сбору проблемных вопросов и предложений от российских экспортеров clck.ru/McxPR. Работает горячая телефонная линия экспортеровпо антикризисным вопросам +7-495-725-61-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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