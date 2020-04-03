Охотников в Нижегородской области призвали соблюдать режим самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T13:29:17+03:00

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Министерство природных ресурсов и экологии РФ рекомендовало регионам задуматься об ограничении весенней охоты. Как заявил глава комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко, сейчас важнее безопасность охотников, поэтому следует соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса.

- Мы работаем в новом режиме: отвечаем на электронные сообщения и звонки. Наши специалисты также проводят контрольно-надзорные мероприятия в охотничьих хозяйствах, но временно прием граждан и выдачу разрешений на охоту нам пришлось приостановить, - добавил Николай Бондаренко.

Глава областного госохотнадозора напомнил, что приостановление выдачи разрешений - это временная мера. Однако те, кто успел получить заветную бумагу и оплатил госпошлину, все же должны воздержаться от походов в угодья до выхода нормативно-правового акта об отмене действующего режима.

- У кого разрешения нет, не волнуйтесь. Если режим будет снят, мы в оперативном порядке начнем выдавать разрешения на охоту на оставшийся срок. Если все же весеннюю охоту придется закрыть, то оплаченная госпошлина будет возвращена либо зачтена в счет осенних платежей, - заверил чиновник.

КСТАТИ

Информация о закрытии или открытии весенней охоты появится сразу же на сайте областного комитета госохотнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU