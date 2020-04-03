Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 апреля 2020 года: QR-коды для идентификации жителей и продление режима самоизоляции

Более шести тысяч человек протестированы на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области. У 25 пациентов диагноз подтвердился, четверых уже выписали. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 3 апреля 2020 года.

В минувший четверг стало известно сразу о 13 новых случаях заражения коронавирусом в регионе. Хотя губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что новые подтвержденные случаи - это не результат одного дня. Процесс верификации продолжительный.

- Мы получили подтвержденный диагноз людей, которые уже проходят лечение. После полученных предварительных положительных результатов на лабораторных базах региона пациентов сразу госпитализируют в специализированные стационары для лечения от COVID-19, - пояснил чиновник.

Также накануне появилась информация о продлении режима полной самоизоляции в Нижнем Новгороде до 30 апреля 2020 года. Такое решение принято главой государства в связи с коронавирусной эпидемией, которая, как выяснилось, пока не идет на спад в России.

Продление нерабочей недели до конца месяца в Нижнем Новгороде планируется по прежней схеме. То есть парки, торговые центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортзалы, салоны красоты, парикмахерские и кальянные не будут работать. А вот аптеки, продуктовые магазины и магазины с предметами первой необходимости продолжат функционировать.

При этом со 2 апреля на территории Нижегородской области начинает работать новый механизм контроля за населением - QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода в период самоизоляции. В его основе - уникальный способ подтверждения на основе цифрового портала «Карта жителя Нижегородской области». Он разработан для удобства нижегородцев, уверяют власти. За несколько минут человек может составить расписание следующего дня, направив все необходимые заявки.

Между тем нижегородские ученые разработали гель для длительной защиты рук от вирусов и бактерий. Есть вероятность, что он защищает кожный покров и от коронавирусной инфекции. Однако исследования только предстоит провести.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всеобщий режим самоизоляции, введенный в Нижнем Новгороде с 30 марта, вызвал у жителей массу вопросов. Задать их нижегородцы решились на страничке главы региона Глеба Никитина в Инстаграме. «Комсомолка» собрала ответы на самые популярные вопросы, адресованные губернатору.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижегородской области начинает работать новый механизм контроля за населением

Стало известно, когда введут QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода в период самоизоляции (подробности)

Выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде

Количество зараженных увеличилось до 25 (подробности)

Некоторые больницы в Нижегородской области перепрофилируют под инфекционные стационары

Некоторые областные больницы будут перепрофилированы под прием больных с вирусом (подробности)