2020-03-26T16:19:06+03:00
Общество

«Сертификаты о форс-мажорах» будет выдавать Торгово-промышленная палата Нижегородской области

Заключения ТПП могут использоваться при переговорах и действительны в судах
Елена ЛАЗАРЕВА
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С 23 марта по 1 сентября 2020 года Торгово-промышленная палата Нижегородской области будет выдавать заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по коммерческим договорам. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян рассказал, что федеральное правительство ввело режим форс-мажор, и в случае нарушения сроков исполнения контрактов между российскими и зарубежными фирмами не будут применяться штрафные санкции. Чтобы подтвердить неспособность выполнить договорные обязательства из-за пандемии, предприниматели должны получить соответствующее заключение.

Как сообщает пресс-служба ТПП, заключения, выданные ТПП, имеют силу не только в переговорах с контрагентами, но и в судебных органах.

По всем вопросам писать на мессенджер в Вацап, Вайбер, Телеграмм по номеру: 8 904 049 60 00 или электронную почту: covid@tpp.nnov.ru, а также звонить на тел. 8 (831) 266-77-04, доб. 1018

Информация предоставляется в течение суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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