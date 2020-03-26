«Сертификаты о форс-мажорах» будет выдавать Торгово-промышленная палата Нижегородской области
С 23 марта по 1 сентября 2020 года Торгово-промышленная палата Нижегородской области будет выдавать заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по коммерческим договорам. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.
Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян рассказал, что федеральное правительство ввело режим форс-мажор, и в случае нарушения сроков исполнения контрактов между российскими и зарубежными фирмами не будут применяться штрафные санкции. Чтобы подтвердить неспособность выполнить договорные обязательства из-за пандемии, предприниматели должны получить соответствующее заключение.
Как сообщает пресс-служба ТПП, заключения, выданные ТПП, имеют силу не только в переговорах с контрагентами, но и в судебных органах.
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