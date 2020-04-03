ГУ МВД увеличило численность пеших полицейских патрулей в два раза

3 Апр 2020 2020-04-03T11:45:15+03:00

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ГУ МВД по Нижегородской области увеличило количество пеших полицейских в два раза. Как сообщает пресс-служба ведомства, это необходимо для охвата большего количества населения профилактическими мерами.

Правоохранители объезжают населенные пункты региона на служебных машинах и через громкоговорители оповещают нижегородцев о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Напомним, с 30 марта на территории Нижегородской области действует режим всеобщей самоизоляции - соответствующий указ подписал губернатор Глеб Никитин. Выходить из дома сейчас можно только в крайних случаях: для выгула собак в радиусе 100 метров, чтобы получить экстренную медицинскую помощь, для похода в аптеку или продуктовый магазин.

Также разрешено ездить на работу на личном транспорте, но строго по маршруту, не контактируя с людьми. Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам.

Ранее мы сообщали, что почти девять тысяч проездных для бесплатного проезда в общественном транспорте выданы в Нижегородской области. Более 7600 из них получили медики, еще около 450 – волонтеры и порядка 650 – сотрудники Роспотребнадзора. По указу Глеба Никитина, такие проездные положены людям, которые обеспечивают проведение антикоронавирусных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU