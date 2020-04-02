2020-04-02T16:48:53+03:00
Общество

Информационная система «Центр управления регионом» заработала в Нижегородской области

Старт работе дал губернатор Глеб Никитин
Валерия ГРОМОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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2 апреля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт работе информационно-аналитической системы «Центр управления регионом». Как сообщает пресс-служба облправительства, она нужна для анализа информации, которая поступает от жителей через звонки,соцсети и другие способы коммуникации. Чтобы принять решение, нужно вынести любые данные на видеостену в режиме реального времени.

Нижегородская область вошла в первую шестерку регионов России, где такая система появилась.

Пока проект начал работать в пилотном режиме. В него уже интегрированы такие информсистемы как «Вам решать», «Система-112», мониторинг социальных сетей «Инцидент», проект «Карта жителя Нижегородской области».

Через некоторое время в «Центр управления регионом» добавят и АПК «Безопасный город», мониторинг предоставления государственных услуг через МФЦ и в электронном виде - с портала «Госуслуги».

- ЦУР централизует все источники обращений от нижегородцев, собирает их в единый поток. Безусловно, этот проект поможет министерствам, ведомствам более оперативно реагировать на различные запросы нижегородцев. Особенно это касается вопросов, связанных с эпидемиологической ситуацией: на них я поручаю реагировать максимально быстро, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, на базе этой системы также был интегрирован проект «Карта жителя Нижегородской области», который стал актуальным. На базе всех поступающих данных для губернатора формируется интерактивная видеостена, где постоянно отображается актуальная информация жизни региона по всем вопросам. Как именно работает эта система во время режима самоизоляции, читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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