Восемь застройщиков получили право привлекать средства нижегородских дольщиков при помощи эскроу-счетов

1 Апр 2020 2020-04-01T11:22:45+03:00

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За первый квартал 2020 года право на привлечение денежных средств участников долевого строительства получили восемь застройщиков, которые возводят 11 домов на территории Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на инспекцию госстройнадзора, теперь компании будут заключать с гражданами договоры с использованием эксроу-счетов.

Речь идет о следующих застройщиках: «Снабцентр НН», «Каскад Центр», «НИКОЙЛ-НН», «Терминал Строительные Комплектации», «АндЭко», «Терминал Строительные Комплектации», «Инградстрой» (ГК «Столица Нижний») и ООО СЗ «Гребешок». Все они строят высотки в четырех районах Нижнего Новгорода.

Разрешение дает им право заключать с нижегородцами договоры участия в долевом строительстве. А все средства граждан будут отложены на эскроу-счета.

Напомним, Нижегородская область вместе с остальными российскими регионами перешла на новый порядок финансирования строительства жилых домов с 1 июля 2019 года. С тех пор привлечение денежных средств дольщиков допускается только с использованием счетов эскроу. Так, теперь посредником и гарантом сохранения средств между дольщиками и застройщиком выступает аккредитованный банк. Деньги, которые нижегородцы будут вкладывать в жилье, теперь будут лежать на специальном счете. Застройщик сможет получить их только после того, как передаст жильцам ключи от квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU