Нижегородская область перешла на счета эскроу с 1 июля

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-01T11:52:56+03:00

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С 1 июля 2019 вся Россия переходит на новый порядок финансирования строительства жилых домов. Теперь на территории страны, в том числе и в Нижегородской области, привлечение денежных средств дольщиков допускается только с использованием счетов эскроу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, теперь посредником и гарантом сохранения средств между дольщиками и застройщиком выступает аккредитованный банк. Деньги, которые нижегородцы будут вкладывать в жилье, теперь будут лежать на специальном счете. Застройщик сможет получить их только после того, как передаст жильцам ключи от квартир.

Как пояснили в министерстве строительства Нижегородской области, сейчас на территории региона работают 42 банка, пять из которых начали работу с застройщиками по переходу на проектное финансирование. Министерство призывает их активнее включаться в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU