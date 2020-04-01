Егор Поляков назначен заместителем губернатора по финансово-экономическому блоку

1 Апр 2020 2020-04-01T09:49:59+03:00

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31 марта 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Егора Полякова на пост своего заместителя по финансово-экономическому блоку. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Игорь Носов, ранее занимающий эту должность, был переведен на работу в Москву.

- Ответить на новые вызовы мы можем только в условиях высочайшего уровня взаимодействия с нашими федеральными коллегами. Это касается не только первоочередных антикризисных мер по стабилизации ситуации, но также реализации национальных проектов и многих других задач, - подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что ограничения, введенные в стране из-за коронавируса, существенно затрудняют организацию командировок в столицу, и поэтому Носова отправили работать туда на постоянной основе – он будет курировать представительства Нижегородской области в Москве и Республике Беларусь.

- Егор Николаевич Поляков почти 20 лет работал в сфере макроэкономики и финансов. Уверен, что его управленческий опыт, полученный в Росимуществе, Автодоре и Росагролизинге, будет полезен для развития экономики Нижегородской области. Ему предстоит немедленно включиться в решение текущих задач, главная из которых – направить максимум усилий и средств на поддержку граждан и реального сектора экономики, - добавил губернатор.

Напомним, неделю назад Глеб Никитин оптимизировал структуру правительства - упразднил должность своего заместителя, курирующего спорт, туризм и культуру. Раньше этот пост занимал Александр Югов, который прекратил работу 24 марта. Теперь отвечать за министерство культуры и департамент туризма будет зампредседателя нижегородского правительства Олег Беркович, который сейчас занимается подготовкой к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. А куратором министерства спорта назначен замгубернатора Андрей Бетин.

ИСТОЧНИК KP.RU