2020-03-25T12:58:11+03:00
Общество

Глеб Никитин назначил новых кураторов министерств культуры и спорта Нижегородской области

Ими стали Олег Беркович и Андрей Бетин
Юлия ИСАЕВА
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Глеб Никитин назначил новых кураторов министерств культуры и спорта Нижегородской областиГлеб Никитин назначил новых кураторов министерств культуры и спорта Нижегородской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оптимизировал структуру правительства - упразднил должность своего заместителя, курирующего спорт, туризм и культуру. Раньше этот пост занимал Александр Югов, который прекратил работу 24 марта.

Теперь отвечать за министерство культуры и департамент туризма будет зампредседателя нижегородского правительства Олег Беркович, который сейчас занимается подготовкой к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода.

-Это событие требует консолидации ресурсов по всем направлениям и является определяющим для сфер культуры и туризма. Особое внимание будет уделяться достижению показателей национального проекта «Культура». У Олега Берковича большой опыт организации крупных культурных событий в различных регионах страны, который, несомненно, будет полезен при развитии культуры и туризма в Нижегородской области, - подчеркнул Глеб Никитин.

А куратором министерства спорта назначен замгубернатора Андрей Бетин.

- Несмотря на то, что в последнее время он в большей степени погружен в другие темы, спорт никогда не выпадал из его поля зрения. Перед ним стоят задачи по развитию спортивной инфраструктуры региона и выполнению показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», - уточнил глава Нижегородской области.

Напомним, 4 марта 2020 года в правительстве Нижегородской области произошла качественная перезагрузка – Глеб Никитин назначил четырех новых заместителей, каждый из которых будет курировать ключевые блоки. Сам глава региона подчеркивает, что при принятии решений опирался на опыт своих новых заместителей, их достижения и проекты.

Заместителем председателя правительства Нижегородской области и ответственным за подготовку к 800-летию был назначен Олег Беркович. Заместителем губернатора по внутренней политике стал давно известный нижегородцам Андрей Гнеушев, который ранее занимался социальным блоком. На новом посту он будет руководить министерством внутренней, региональной и муниципальной политики, курировать управление информационной политики, а также взаимодействовать со СМИ и Заксобранием. За министерство здравоохранения, министерство образования, а также министерство социальной политики теперь отвечает Давид Мелик-Гусейнов, а за блок реального сектора - Андрей Саносян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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