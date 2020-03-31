2020-03-31T16:19:02+03:00
Общество

Легкие, пораженные коронавирусом, выглядят как «матовое стекло»

Создана "методичка" для врачей-диагностов
Елена ЛАЗАРЕВА
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На снимке видны множественные пятна. ФОТО: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of PennsylvaniaНа снимке видны множественные пятна. ФОТО: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania
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На переднем фланге борьбы с коронавирусом сегодня стоят врачи-диагносты. Именно им в первую очередь необходимо проявлять максимум внимательности, чтобы распознать зараженных коронавирусом пациентов. Для диагностов выпустили специальную инструкцию, из которой видно, как выглядят пораженные вирусом легкие человека, сообщает kp.ru.

Пневмония, вызванная коронавирусом, имеет серьезные отличия от других видов пневмоний, вызванных, например, бактериями или штаммом «свиного гриппа». Это четко видно на снимках – так называемый «симптом матового стекла» - то есть множество «мутных» пятен округлой формы на легких.

Увы, даже после выздоровления коронавирус не даст о себе забыть – легкие будут повреждены фиброзом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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