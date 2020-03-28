2020-03-28T16:34:59+03:00
Общество

Нижегородские суды временно прекращают рассмотрение всех дел

С 28 марта по 3 апреля вводится новый режим работы
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородские суды временно прекращают рассмотрение всех дел из-за ситуации с распространением коронавируса. Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, с 28 марта по 3 апреля 2020 года в судах вводится новый режим работы.

Так, к примеру, приостанавливается личный прием граждан и документов от них. Попасть в здание Нижегородского областного суда, а также суды общей юрисдикции районные (городские) и мировые судебные участки жители не смогут. Туда будут пускать только судей, сотрудников аппарата суда, прокуроров и адвокатов.

Отмечается, что о дате и времени рассмотрения отложенных в период с 28 марта по 3 апреля дел участников судопроизводства оповестят дополнительно. А пока можно самостоятельно ознакомиться с движением дела на портале «ГАС-Правосудие» и официальных сайтах судов общей юрисдикции разделе «Судебное делопроизводство».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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