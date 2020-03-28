28 Март 2020 2020-03-28T16:34:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородские суды временно прекращают рассмотрение всех дел из-за ситуации с распространением коронавируса. Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, с 28 марта по 3 апреля 2020 года в судах вводится новый режим работы.

Так, к примеру, приостанавливается личный прием граждан и документов от них. Попасть в здание Нижегородского областного суда, а также суды общей юрисдикции районные (городские) и мировые судебные участки жители не смогут. Туда будут пускать только судей, сотрудников аппарата суда, прокуроров и адвокатов.

Отмечается, что о дате и времени рассмотрения отложенных в период с 28 марта по 3 апреля дел участников судопроизводства оповестят дополнительно. А пока можно самостоятельно ознакомиться с движением дела на портале «ГАС-Правосудие» и официальных сайтах судов общей юрисдикции разделе «Судебное делопроизводство».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU