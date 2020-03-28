Нижегородцев просят дистанционно оплачивать квитанции за свет и газ
Нижегородские ресурсоснабжающие организации переходят на усиленный режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Оперативные и аварийно-ремонтные службы предприятий тепло-, водо-, электро- и газоснабжения находятся в режиме повышенной готовности. Они в 24/7 будут выполнять свои обязанности по бесперебойной подаче ресурсов в квартиры нижегородцев.
При этом временно прекращают работу все центры обслуживания клиентов. Также отменены личные приемы граждан. Ограничение поставки ресурсов и начисление пеней за просрочку платежей проводиться не будут.
- Сотрудники готовы консультировать жителей по телефону, созданы возможности передачи показаний приборов учета и оплаты квитанций через интернет, - заявил замглавы региона Андрей Харин.
Напомним, еще три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Нижегородской области. При этом один случай завозной, а два остальных произошли уже на территории региона. Степени тяжести заболевания пациентов оцениваются как легкая и средняя.
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ИСТОЧНИК KP.RU