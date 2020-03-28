2020-03-28T15:50:16+03:00
Общество

Нижегородцев просят дистанционно оплачивать квитанции за свет и газ

С 30 марта все ресурсоснабжающие организации переходят на усиленный режим работы
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородские ресурсоснабжающие организации переходят на усиленный режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Оперативные и аварийно-ремонтные службы предприятий тепло-, водо-, электро- и газоснабжения находятся в режиме повышенной готовности. Они в 24/7 будут выполнять свои обязанности по бесперебойной подаче ресурсов в квартиры нижегородцев.

При этом временно прекращают работу все центры обслуживания клиентов. Также отменены личные приемы граждан. Ограничение поставки ресурсов и начисление пеней за просрочку платежей проводиться не будут.

- Сотрудники готовы консультировать жителей по телефону, созданы возможности передачи показаний приборов учета и оплаты квитанций через интернет, - заявил замглавы региона Андрей Харин.

Напомним, еще три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Нижегородской области. При этом один случай завозной, а два остальных произошли уже на территории региона. Степени тяжести заболевания пациентов оцениваются как легкая и средняя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские суды временно прекращают рассмотрение всех дел
Нижегородцев просят дистанционно оплачивать квитанции за свет и газ
Рестораторы будут кормить нижегородских врачей завтраками и ужинами
Наталья Назарова: «По данным ВЦИОМ, для 95 % россиян важнейшая поправка в Конституции - доступность медицинской помощи»
Нижегородское правительство окажет местному бизнесу беспрецедентные меры поддержки
В Нижегородской области восстановят права дольщиков еще шести жилых комплексов
Движение по наплавному мосту через Оку восстановили после половодья
Льготные проездные временно перестают действовать в Нижегородской области
Чкаловскую лестницу передадут для реконструкции областному правительству
Нижегородские многофункциональные центры будут работать по предварительной записи
Артем Кавинов: «Каждая из поправок - это ответственность государства, которую предлагается закрепить в главном законодательном документе страны»
Особый противопожарный режим вводится в Нижнем Новгороде с 28 марта
Около 7,2 тысячи школьников с особенностями здоровья получат продуктовые наборы в Нижегородской области
Елена Орлова: «Для развития спорта в регионе Андрею Бетину важно наладить связь с профильными вузами»