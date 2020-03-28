28 Март 2020 2020-03-28T11:01:29+03:00

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Особый противопожарный режим вводится в Нижнем Новгороде с 28 марта. Соответствующий указ подписал глава города Владимир Панов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

На время действия такого режима под запретом посещение леса при наступлении IV-V класса пожарной опасности. Кроме того, жителям не разрешается разводить костры, сжигать мусор, траву и прочее. Также запрет накладывается на использование сооружений для приготовления пищи на углях в лесах и на сельскохозяйственных землях.

Полицейские, пожарные и сотрудники районных администраций будут круглосуточно патрулировать Нижний Новгород и его лесные территории.

Сообщалось, что по состоянию на 26 марта в Нижегородской области зафиксировано 78 случаев загорания сухой травы. При этом в прошлом году в то же время не было зарегистрировано ни одного подобного случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU