Особый противопожарный режим вводится в Нижнем Новгороде с 28 марта
Особый противопожарный режим вводится в Нижнем Новгороде с 28 марта. Соответствующий указ подписал глава города Владимир Панов, сообщает пресс-служба муниципалитета.
На время действия такого режима под запретом посещение леса при наступлении IV-V класса пожарной опасности. Кроме того, жителям не разрешается разводить костры, сжигать мусор, траву и прочее. Также запрет накладывается на использование сооружений для приготовления пищи на углях в лесах и на сельскохозяйственных землях.
Полицейские, пожарные и сотрудники районных администраций будут круглосуточно патрулировать Нижний Новгород и его лесные территории.
Сообщалось, что по состоянию на 26 марта в Нижегородской области зафиксировано 78 случаев загорания сухой травы. При этом в прошлом году в то же время не было зарегистрировано ни одного подобного случая.
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ИСТОЧНИК KP.RU