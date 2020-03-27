2020-03-27T16:32:08+03:00
Общество

В Нижегородской области в марте зарегистрировано 78 случает загорания травы

Общая площадь, пройденная огнем – более 52 тысяч квадратных метров
Елена ЛАЗАРЕВА
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На 26 марта на территории Нижегородской области зарегистрировано 78 случаев загораний сухой травянистой растительности. На аналогичный период прошлого года не было зафиксировано ни одного подобного случая. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

По данным источника, общая площадь, пройденная огнем, составила более 52,1 тысячи квадратных метров. Первый зафиксированный случай горения травы был зарегистрирован 11 марта в Арзамасском районе. На данный момент огонь с травы ни разу не перекинулся на здания.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области просит быть осторожными и не сжигать сухую траву и мусор.

Ранее сообщалось, что в производственном помещении в пригороде Дзержинска, в восточной промзоне произошел пожар. Площадь возгорания составила почти 600 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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