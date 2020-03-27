В Нижегородской области в марте зарегистрировано 78 случает загорания травы
На 26 марта на территории Нижегородской области зарегистрировано 78 случаев загораний сухой травянистой растительности. На аналогичный период прошлого года не было зафиксировано ни одного подобного случая. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
По данным источника, общая площадь, пройденная огнем, составила более 52,1 тысячи квадратных метров. Первый зафиксированный случай горения травы был зарегистрирован 11 марта в Арзамасском районе. На данный момент огонь с травы ни разу не перекинулся на здания.
Главное управление МЧС России по Нижегородской области просит быть осторожными и не сжигать сухую траву и мусор.
Ранее сообщалось, что в производственном помещении в пригороде Дзержинска, в восточной промзоне произошел пожар. Площадь возгорания составила почти 600 метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU