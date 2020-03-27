Бывший глава администрации Канавинского района требует компенсации морального вреда

27 Март 2020 2020-03-27T11:26:44+03:00

Михаил Шаров считает свое увольнение незаконным, так как ему официально не предъявлено обвинение. Фото с сайта городской администрации

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Бывший глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров требует выплатить ему долг по зарплате и компенсировать моральный вред. С соответствующим иском к администрации Нижнего Новгорода он обратился в суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Напомним, в начале 2020 года Михаил Шаров был уволен в связи с тем, что против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции. Кроме того, и.о. прокурора Нижегородской области своим представлением в горадминистрацию потребовал освободить Шарова от должности.

Напомним, трудовой договор с Михаилом Шаровым был заключен осенью 2018 года, а расторгнут в феврале этого года.

Михаил Шаров не согласен с расторжением договора, так как ему не предъявлено обвинение, и нет приговора суда. Он подал иск в Богородский городской суд. Экс-глава Канавино требует восстановить его в должности, выплатить долг по зарплате израсчета 8,1 тысяч рублей за каждый рабочий день и компенсировать моральный вред – 50 тысяч рублей.

Напомним, Шаров обвиняется в получении взятки от предпринимателя за незаконное бездействие. Сумма взятки – 150 тысяч рублей. Арест действует до 25 апреля этого года. Вместе с Шаровым в коррупции обвиняется его зам Эдуард Цветков.

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ИСТОЧНИК KP.RU