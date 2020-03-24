2020-03-24T16:57:17+03:00
Общество

Нижегородские предприниматели могут получить сертификаты, подтверждающие "форс-мажор", связанный с пандемией

Нижегородский центр «Мой бизнес» перешел на дистанционный режим работы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Центр и окна «Мой бизнес» перешли на дистанционный режим работы для профилактики распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, переход на «дистанционку» мало отразится на предпринимателях, так как спектр услуг центра останется неизменным. Заявитель может либо оставить онлайн-заявку на портале "Мой бизнес" и получить ответ на электронную почту, либо проконсультироваться по телефону «горячей линии» 8-800-301-29-94.

К слову, для сбора вопросов от предпринимателей явилась отдельная кнопка: «Обращение, связанное с коронавирусом». Также для обращений по распространению коронавируса запущен Viber-чат по номеру +7 951-911-70-02.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян рассказал, что федеральное правительство ввело режим «форс-мажор, и в случае нарушения сроков исполнения контрактов между российскими и зарубежными фирмами не будут применяться штрафные санкции. Для этого предпринимателям нужно будет получить сертификаты, подтверждающие неспособность выполнить контрактные обязательства вследствие пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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