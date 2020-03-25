На сайте нижегородского минкульта начал работу раздел «Онлайн-проекты»

25 Март 2020 2020-03-25T15:55:39+03:00

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На сайте министерства культуры Нижегородской области начал работу раздел «Онлайн-проекты». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Региональные учреждения культуры размещают в разделе свои показы – спектакли, выставки, концерты и другие культурно-развлекательные события, которые не проводятся для зрителей из-за пандемии.

Проект был реализован по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

К слову, сегодня отмечается День работника культуры. Глава региона поздравил всех, кто работает в этой сфере. «Сейчас театры, музеи и библиотеки вынужденно «поставлены на паузу», но это возможность приготовить что-то новое для зрителей к моменту снятия ограничений», - подчеркнул губернатор.

В разделе представлены спектакли Нижегородского государственного академического театр драмы имени М. Горького, онлайн-выставки Нижегородского государственного историко-археологического музея-заповедника, развлекательный онлайн проект областной государственной детской библиотеки и других имени Т. Мавриной и т.д.

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ИСТОЧНИК KP.RU