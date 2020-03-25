2020-03-25T13:06:35+03:00
Общество

Ирина Винер-Усманова прокомментировала кадровые изменения в правительстве Нижегородской области

Глеб Никитин назначил новых кураторов министерств туризма и спорта
Валерия ГРОМОВА
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала кадровые изменения, которые произошли 24 марта в нижегородском правительстве.

Напомним, Глеб Никитин назначил новых кураторов министерства туризма и министерства спорта - ими стали Олег Беркович и Андрей Бетин.

-С Андреем Бетиным мы много взаимодействовали во время проведения форума «Россия – спортивная держава». Очень приятно слышать, что его назначили ответственным за спорт в Нижегородской области. Он сам из семьи спортсменов, имеет профильное образование. Нижегородская область славится достижениями в художественной гимнастике, своими олимпийскими чемпионками. Думаю, что будут положительные изменения не только в художественной гимнастике, но и в других видах спорта, - подчеркнула Винер-Усманова.

КОНКРЕТНО

Теперь отвечать за министерство культуры и департамент туризма будет зампредседателя нижегородского правительства Олег Беркович, который сейчас занимается подготовкой к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. А куратором министерства спорта назначен замгубернатора Андрей Бетин. Перед ним стоят задачи по развитию спортивной инфраструктуры региона и выполнению показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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