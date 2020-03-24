24 Март 2020 2020-03-24T16:58:06+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил увеличить производство медицинских изделий в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. По словам главы региона, область должна быть готова к любым сценариям развития событий с распространением вируса, поэтому необходимо использовать мощности региональных промышленных предприятий для увеличения производства медицинских изделий. И, таким образом, сформировать необходимый запас на случай роста потребности в медицинских изделиях.

Ранее сообщалось, что первый замгубернатора Евгений Люлин встретился с нижегородскими промышленниками и обсудил возможность увеличить объемы производства медицинских масок до 100 тысяч в сутки. Около 10 нижегородских предприятий предложили увеличить объемы производства дезинфицирующих средств, кварцевых излучателей, рециркуляторов, медицинских масок. Кроме того, рассматривается возможность организовать выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких на одном из нижегородских оборонных заводов.

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ИСТОЧНИК KP.RU