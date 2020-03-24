2020-03-24T16:58:06+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил увеличить производство медицинских изделий в регионе

Нижегородские предприятия готовы выпускать маски, дезинфекторы, рециркуляторы и кварцевые излучатели
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил увеличить производство медицинских изделий в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. По словам главы региона, область должна быть готова к любым сценариям развития событий с распространением вируса, поэтому необходимо использовать мощности региональных промышленных предприятий для увеличения производства медицинских изделий. И, таким образом, сформировать необходимый запас на случай роста потребности в медицинских изделиях.

Ранее сообщалось, что первый замгубернатора Евгений Люлин встретился с нижегородскими промышленниками и обсудил возможность увеличить объемы производства медицинских масок до 100 тысяч в сутки. Около 10 нижегородских предприятий предложили увеличить объемы производства дезинфицирующих средств, кварцевых излучателей, рециркуляторов, медицинских масок. Кроме того, рассматривается возможность организовать выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких на одном из нижегородских оборонных заводов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
79% нижегородских школьников после каникул перейдут на дистанционное обучение
Глеб Никитин поручил увеличить производство медицинских изделий в регионе
В Нижегородской области «автомобильная ссора» закончилась трагедией
Нижегородские предприниматели могут получить сертификаты, подтверждающие "форс-мажор", связанный с пандемией
«Поправки в Конституцию очень важны с точки зрения регулирования политической власти», - Андрей Лапшин
Выдача наличных будет ограничена для части банкоматов
Около 30 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику нижегородских моногородов в 2019 году
Жительница Балахнинского района едва не забила подругу кочергой
Муниципалитетам Нижегородской области будут выделять гранты за успешную работу
«Время диктует свои законы, а Конституция – Основной закон государства, поэтому необходимость изменений очевидна», - Николай Миронов
С 30 марта в Нижегородской области начнется выдача разрешений на охоту
570 тонн противогололедных материалов высыпали на федеральные трассы в Нижегородской области
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое