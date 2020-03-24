Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое

24 Март 2020 2020-03-24T10:59:10+03:00

Правительство готово оказать помощь производителям медсредств, в том числе – и в закупке оборудования

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Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок не менее чем втрое. Таким образом, количество масок, которые будут сделаны в регионе за сутки, должно увеличиться примерно до 100 тысяч в сутки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на первого замгубернатора Евгения Люлина.

Сегодня замгубернатора встретился с представителями промышленного комплекса и обсудил перспективы увеличения производства актуальных на сегодня медицинских товаров – масок, дезинфицирующих средств и медоборудования.

«По данным Роспотребнадзора, распространение коронавирусной инфекции может продолжиться, поэтому надо быть готовыми к различным сценариям развития ситуации и обеспечить больницы и поликлиники региона всем необходимым на случай вспышки заболевания», - отметил Евгений Люлин.

Предложения по развитию производства представили «Завод Труд», «Волга Медикал» и «Меридиан». Совместными усилиями три предприятия могут производить до ста тысяч медмасок ежесуточно. По словам Евгения Люлина, правительство региона готово оказать необходимую помощь производителям, в том числе – и в закупке оборудования для расширения или организации производства медицинских масок. Кроме того, рассматривается возможность размещения новых производств на площадках других предприятий.

Как сообщил первый заместитель губернатора, нижегородские предприятия также готовы увеличить производство бесконтактных термометров, дезинфицирующих средств, рециркуляторов, кварцевых излучателей и других изделий. Есть возможность создать производство аппаратов искусственной вентиляции легких на «Заводе имени Г.И. Петровского».

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ИСТОЧНИК KP.RU