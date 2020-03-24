Министром внутренней политики Нижегородской области назначен Павел Карасев

24 Март 2020 2020-03-24T09:55:20+03:00

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Вчера стало известно о новом назначении в правительстве области – министром внутренней политики региона стал Павел Карасев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Экс-министр внутренней политикипокинул свой пост 22 марта, по собственному желанию.

Павел Карасев – уроженец Санкт-Петербурга, родился в 1975 году. Окончил Санкт-Петербургский Государственный университет по специальности социолог-экономист, и Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций (бакалавр юриспруденции).

До вступления в должность в Нижегородской области занимал руководящие посты в администрациях в «северной столице» и в Алтайском крае, также работал в СМИ и в сфере культуры.

Напомним, в начале марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже обновлял кабинет министров нижегородского правительства. В частности Давид Мелик-Гусейнов был назначен заместителем губернатора по социальной политике, Андрей Гнеушев - заместителем губернатора по внутренней политике.

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ИСТОЧНИК KP.RU