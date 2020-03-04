2020-03-04T12:21:42+03:00
Общество

Андрей Гнеушев назначен заместителем губернатора по внутренней политике

Ранее Андрей Гнеушев курировал социальный блок в областном правительстве
Елена ЛАЗАРЕВА
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Как коренной нижегородец, Андрей Гнеушев хорошо знаком со спецификой региона и потребностями жителей. Фото предоставлено пресс-службой областного правительстваКак коренной нижегородец, Андрей Гнеушев хорошо знаком со спецификой региона и потребностями жителей. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства
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Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Андрея Гнеушева замгубернатора по внутренней политике. Новый заместитель губернатора будет курировать внутреннюю, региональную и муниципальную политику, управление информационной политики и взаимодействия со СМИ, а также вопросы взаимодействия с Законодательным собранием Нижегородской области. До вступления в новую должность Гнеушев возглавлял в правительстве области социальный блок.

«Андрей Гнеушев много лет работает в правительстве региона, знает наиболее острые вопросы нижегородцев, - подчеркнул глава региона. – Его работа позволила ему наладить тесное сотрудничество с муниципалитетами для решения конкретных проблем граждан и оценить не только профессионализм, но и человеческие качества руководителей районов», - подчеркнул Глеб Никитин. По словам главы региона, Андрей Гнеушев, как уроженец Нижнего Новгорода, хорошо знаком не только со спецификой города и области, но и с представителями общественности и политических объединений.

Напомним, сегодня губернатор региона назначил Давида Мелик-Гусейнова заместителем губернатора по социальной политике.

Справка КП

Андрей Гнеушев родился 24 января 1979 года в г. Горьком. Окончил Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция». В управленческих структурах региона работает с 2003 года. В марте 2017 года назначен на должность министра соцполитики Нижегородской области. В декабре 2018 года стал заместителем губернатора, заместителем председателя правительства Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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