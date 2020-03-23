2020-03-23T16:30:12+03:00
Общество

В Городецком районе местные жители нашли более 700 патронов

Боеприпасы изъяли сотрудники Росгвардии
Елена ЛАЗАРЕВА
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В реке обнаружено более 700 патронов для разных видов оружия. Фото предоставлено пресс-службой РосгвардииВ реке обнаружено более 700 патронов для разных видов оружия. Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии
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В Городецком районе Нижегородской области в русле реки местные жители обнаружили боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Двое местных жителей искали металлолом, и обнаружили у реки более полутысячи боеприпасов к оружию ограниченного поражения и 240 патронов к гладкоствольному оружию. Находку изъяли сотрудники Росгвардии, прибывшие на место обнаружения боеприпасов. Местным жителям, которые добровольно сдали найденные боеприпасы, будет выплачено денежное вознаграждение в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области.

Напомним, денежное вознаграждение выплачивается гражданину, добровольно сдавшему оружие или предоставившему достоверную информацию о его незаконном хранении.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода нашел мины во время лесной прогулки. Боеприпасы, впрочем, оказались учебными копиями, предназначавшимися для тренировки внимательности личного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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