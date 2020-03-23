2020-03-23T16:26:34+03:00
Общество

Житель Нижнего Новгорода нашел мины во время лесной прогулки

О любопытной находке мужчина сообщил службам быстрого реагирования [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: паблик "Нижний Новгород".Фото: паблик "Нижний Новгород".
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Целую кучу противопехотных мин обнаружил житель Нижнего Новгорода во время прогулки по лесному массиву в Сормовском районе. Любопытную находку мужчина сделал днем 22 марта.

Фото: паблик "Нижний Новгород".

Фото: паблик "Нижний Новгород".

По его словам, в пожухлой траве валялось более 200 мин. И каждая с маркировкой «У». Трогать взрывные снаряды, конечно, не стал. И тут же позвонил в службу спасения по номеру «112». После чего на место выехали службы быстрого реагирования. Специалисты осмотрели мины и заключили: опасности они не представляют, так как взрывчатых веществ в минах нет.

Фото: паблик "Нижний Новгород".

Фото: паблик "Нижний Новгород".

Тем временем в социальных сетях развернулось обсуждение (после того, как нижегородец позвонил в службу «112», он выложил фотографии мин в паблике «Нижний Новгород»). Подписчики сходу догадались, что на снимках - учебные «лепестки».

- У нас в армии их бабочками называли… - написал Алексей Дубинин.

- И чем же опасна такая находка с буквой «У»? - поинтересовался Евгений Смирнов.

- ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина нажимного действия) «Лепесток». На фотографии учебные копии, производившиеся для тренировки внимательности личного состава при действиях условно вероятного минирования. Не взрывается, просто капроновый муляж похожей формы, - подробно объяснил Игорь Кожемякин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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