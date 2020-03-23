2020-03-23T15:43:21+03:00
Общество

Нижегородские медики присоединились к российскому флэшмобу #COVIDнепобедит

Врачи просят жителей оставаться дома
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
К флэшмобу присоединились сотни врачей по всей стране. Фото: соцсетиК флэшмобу присоединились сотни врачей по всей стране. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

«Мы остаемся здесь для вас! Пожалуйста, оставайтесь дома для нас » - под таким слоганом проходит общероссийский флэшмоб медиков #COVIDнепобедит. Цель флэшмоба – донести до россиян, что вирус можно победить только совместными усилиями, и если медики вынуждены оставаться на своих «боевых постах», то все остальные должны поступать ровно наоборот – то есть по возможности не выходить из дома и работать дистанционно.

К флешмобу присоединились сотрудники Центра медицины катастроф, медики реанимационных бригад скорой помощи, Нижегородской областной детской клинической больницы, больницы №40 Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в паблике администрации Нижнего Новгорода в соцсети.

«Самый простой и эффективный способ уменьшить риск заразиться и заразить других – как можно реже посещать общественные места! А при малейших признаках простуды – вызвать врача на дом. Берегите себя и своих близких!», – призывают медики.

Ранее сообщалось о введении больших штрафов за нарушение карантина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионерам старше 65 лет запретили выходить из дома в Москве
Уголовное дело возбуждено в Ставрополе против врача, заразившего коронавирусом 11 человек
«Система избирательных комиссий Нижегородской области готова к проведению Общероссийского голосования», - Оксана Кислицына
В Борском районе заканчивается строительство новых очистных сооружений
Американские ученые создали смертельный коронавирус, скрестив атипичную пневмонию и вирус летучих мышей
"В Конституции 93-го года суверенитет России, неприкосновенность её границ даже не были прописаны", - Александр Разумовский
"Если люди будут принимать активное участие в судьбе своей страны - только тогда у нас получится создать гражданское общество", - Вадим Андрюхин
В Городецком районе местные жители нашли более 700 патронов
"Конституция - это живой организм, и она должна соответствовать реалиям сегодняшнего дня", - Андрей Вилков
Борис Кайнов: "Меня радует, что в новой редакции Конституции культуру отнесли к важным приоритетам"
Нижегородские медики присоединились к российскому флэшмобу #COVIDнепобедит
«В новой редакции Конституции государство ставит в приоритет детей - значит, жизнь будет продолжаться!» - Инна Ванькина
В Нижнем Новгороде ограничат движение по улице Радистов
«Предложен очень толковый документ, содержащий целый комплекс мер по совершенствованию системы управления страной», - Станислав Спицын
Начальник нижегородского райотдела полиции отправлен под домашний арест
Глеб Никитин: «Подготовлен перечень резервных медучреждений, готовых в случае необходимости принять пациентов с коронавирусом»
Фонтан «Выксунский ананас» может появиться в Нижегородской области
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска борется с онкологическим заболеванием