Нижегородские медики присоединились к российскому флэшмобу #COVIDнепобедит

23 Март 2020 2020-03-23T15:43:21+03:00

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«Мы остаемся здесь для вас! Пожалуйста, оставайтесь дома для нас » - под таким слоганом проходит общероссийский флэшмоб медиков #COVIDнепобедит. Цель флэшмоба – донести до россиян, что вирус можно победить только совместными усилиями, и если медики вынуждены оставаться на своих «боевых постах», то все остальные должны поступать ровно наоборот – то есть по возможности не выходить из дома и работать дистанционно.

К флешмобу присоединились сотрудники Центра медицины катастроф, медики реанимационных бригад скорой помощи, Нижегородской областной детской клинической больницы, больницы №40 Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в паблике администрации Нижнего Новгорода в соцсети.

«Самый простой и эффективный способ уменьшить риск заразиться и заразить других – как можно реже посещать общественные места! А при малейших признаках простуды – вызвать врача на дом. Берегите себя и своих близких!», – призывают медики.

Ранее сообщалось о введении больших штрафов за нарушение карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU