В Нижнем Новгороде ограничат движение по улице Радистов
В связи с ремонтными работами на инженерных сетях Нижнем Новгороде ограничивается движение на участке улицы Радистов. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Ограничение вводится с завтрашнего дня, 24 марта с 08.00, и будет действовать в течение недели – до 31 марта, до 20.00. Ограничение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях, движение будет перекрыто на участке от дома №14 до дома №16.
В апреле будет перекрыто движение транспорта также на улице Радистов, но напротив дома №1.
Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода просит автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, 22 марта в Щербинках произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.Инцидент с участием "Форда" и "Газели" произошел около 12 часов дня рядом с домом №105а по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде.В момент ДТП в «ГАЗели» находилась корова.
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