В Нижнем Новгороде ограничат движение по улице Радистов

23 Март 2020 2020-03-23T14:29:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с ремонтными работами на инженерных сетях Нижнем Новгороде ограничивается движение на участке улицы Радистов. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Ограничение вводится с завтрашнего дня, 24 марта с 08.00, и будет действовать в течение недели – до 31 марта, до 20.00. Ограничение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях, движение будет перекрыто на участке от дома №14 до дома №16.

В апреле будет перекрыто движение транспорта также на улице Радистов, но напротив дома №1.

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода просит автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, 22 марта в Щербинках произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.Инцидент с участием "Форда" и "Газели" произошел около 12 часов дня рядом с домом №105а по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде.В момент ДТП в «ГАЗели» находилась корова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU