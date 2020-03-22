2020-03-22T15:49:44+03:00
Происшествия

Грузовик с коровой внутри перевернулся после ДТП на проспекте Гагарина

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают правоохранители [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Владимир ЧернухаФото: Владимир Чернуха
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22 марта в Щербинках произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В социальных сетях начали появляться фотографии с места аварии, на которых видно «ГАЗель», перевернувшуюся на бок.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, инцидент произошел около 12 часов дня рядом с домом №105а по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде. Там столкнулись «Форд» и грузовик. Оказалось, что в момент ДТП в «ГАЗели» находилась корова.

Фото: Владимир Чернуха

Фото: Владимир Чернуха

По словам правоохранителей, животное не пострадало - его переместили в другой автомобиль и увезли в место назначения. Никому из водителей и пассажиров медицинская помощь не понадобилась, от госпитализации они также отказались, а вот машины получили серьезные механические повреждения.

Обстоятельства и причины случившегося сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Фото: Владимир Чернуха

Фото: Владимир Чернуха

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 марта в одной из пятиэтажек Дзержинска произошел сильный пожар - спасатели эвакуировали более 40 человек. Владелец квартиры, где было зафиксировано возгорание, погиб на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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