2020-03-23T12:15:46+03:00
Общество

Фонтан «Выксунский ананас» может появиться в Нижегородской области

Продолжается прием проектов на Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Житель Выксы Александр Баикин стал вторым нижегородцем, который принимает участие во всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей. Первым, напомним, был сапожник Рустам Адюков из Решетихи, предложивший установить в качестве арт-объекта сабо-колокольчики «Решетихинский сувенир».

Проект Александра Баикина не менее интересен и необычен – фонтан «Выксунский ананас». «Еще в XVIII веке в Выксе заводчики Баташевы выращивали диковинные плоды — ананасы и отсылали их императрице и всесильному Потемкину», - поясняет автор проекта и добавляет, что упоминания ананасовых оранжерей есть в исторических источниках и художественной литературе.

«Сейчас в городском парке (ранее – господский парк Баташевых-Шепелевых), памятнике культуры федерального значения, на месте оранжерей создан дендрарий. Именно поэтому в парке проводится единственный в России фестиваль «АнанасFEST». В парке уже растут два ананаса. Арт-объект будет посвящен не столько ананасу, сколько крепостным мастерам, выращивавшим в центре России тропические плоды», - поясняет свою идею Александр Баикин.

Фонтан «Выксунский ананас» - это, по сути, скульптура ананаса из металла или композитных материалов, подсвеченный светодиодами. Проголосовать за идею земляка можно на сайте. Напоминаем, идеи, набравшие наибольшее количество голосов, войдут в шорт-лист. Лучшие, по мнению экспертов, идеи получат реальное воплощение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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