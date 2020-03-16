Сапожник из Нижегородской области предлагает создать памятник деревянному башмачку
Рустам Адюков из Решетихи подал заявку на Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след». Напомним, Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей “Культурный след” стартовал с 1 марта. В рамках конкурса все желающие могут придумать и установить новый арт-объект в своём городе, посёлке, селе или деревне. К слову, Рустам стал первым представителем Нижегородской области за три года проведения конкурса.
В прошлом году изготовленные Рустамом сабо были представлены на международных выставках, в том числе на «Венском бале» обувщиков. Деревянные сабо-колокольчики, выполненные в технике палехской лаковой миниатюры, мастер назвал «Решетихинский сувенир», так как его на создание этого арт-объекта «вдохновила Решетихинская природа». Сабо можно использовать и как обувь (но это для самых смелых), и как деталь интерьера (подвешенные сабо-колокольчики издают деревянный «звон»). А сейчас Рустам предлагает установить в Решетихе памятник сабо-колокольчику. По замыслу автора, впоследствии арт-объект должен «обрасти» историей и в итоге стать основой для создания культурно-туристического пространства по аналогии с другими городами Нижегородской области, которые славятся народными промыслами.
Напомним, подать заявку и представить свой проект можно на официальном сайте конкурса. Там же можно проголосовать за понравившуюся идею.
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ИСТОЧНИК KP.RU