2020-03-16T10:57:34+03:00
Общество

Сапожник из Нижегородской области предлагает создать памятник деревянному башмачку

Сабо-колокольчики, выполненные в технике палехской лаковой миниатюры, мастер назвал «Решетихинский сувенир»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Деревянные сабо мастер представлял на международных конкурсах обувщиков. ФОТО: страница автора в соцсетиДеревянные сабо мастер представлял на международных конкурсах обувщиков. ФОТО: страница автора в соцсети
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Рустам Адюков из Решетихи подал заявку на Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след». Напомним, Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей “Культурный след” стартовал с 1 марта. В рамках конкурса все желающие могут придумать и установить новый арт-объект в своём городе, посёлке, селе или деревне. К слову, Рустам стал первым представителем Нижегородской области за три года проведения конкурса.

В прошлом году изготовленные Рустамом сабо были представлены на международных выставках, в том числе на «Венском бале» обувщиков. Деревянные сабо-колокольчики, выполненные в технике палехской лаковой миниатюры, мастер назвал «Решетихинский сувенир», так как его на создание этого арт-объекта «вдохновила Решетихинская природа». Сабо можно использовать и как обувь (но это для самых смелых), и как деталь интерьера (подвешенные сабо-колокольчики издают деревянный «звон»). А сейчас Рустам предлагает установить в Решетихе памятник сабо-колокольчику. По замыслу автора, впоследствии арт-объект должен «обрасти» историей и в итоге стать основой для создания культурно-туристического пространства по аналогии с другими городами Нижегородской области, которые славятся народными промыслами.

Напомним, подать заявку и представить свой проект можно на официальном сайте конкурса. Там же можно проголосовать за понравившуюся идею.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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