Инспекция гостехнадзора проведет прием граждан в Тоншаевском районе

22 Март 2020 2020-03-22T17:25:31+03:00

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Во вторник, 24 марта 2020 года, инспекция гостехнадзора проведет выездной прием гражан в Тоншаевском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятие пройдет на территории Одошнурского сельсовета.

Все желающие смогут в этот день зарегистрировать свои снегоходы, мотовездеходы, трактора и сельскохозяйственную технику. Кроме того, местным жителям помогут пройти техосмотр и обменять удостоверение тракториста.

Сейчас в состав Одошнурского сельсовета входят шесть населенных пунктов, в которых проживают 1 757 человек. Прием будет проходить 24 марта с 10.00 до 13.00.

Ранее сообщалось, что 26 марта в Нижегородской области пройдет очередная прямая телефонная линия «Партнер». Обратиться за помощью смогут все желающие - звонки будут приниматься в течение двух часов, с 10:00 до 12:00. Специалисты службы занятости проинформируют нижегородцев о предоставлении услуг в сфере занятости для малоимущих граждан, заключивших социальный контракт.

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ИСТОЧНИК KP.RU