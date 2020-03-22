Прямая телефонная линия «Партнер» пройдет в Нижегородской области 26 марта

22 Март 2020 2020-03-22T11:41:38+03:00

Звонки будут приниматься в течение двух часов

Изменить размер текста: A A

В четверг, 26 марта 2020 года, в Нижегородской области пройдет очередная прямая телефонная линия «Партнер». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на вопросы жителей будут отвечать центры занятости населения.

Обратиться за помощью смогут все желающие - звонки будут приниматься в течение двух часов, с 10:00 до 12:00. Специалисты службы занятости проинформируют нижегородцев о предоставлении услуг в сфере занятости для малоимущих граждан, заключивших социальный контракт.

Телефон: 8-831-234-07-16 (доб. 319).

Контакты районных отделов и центров занятости можно найти на официальном сайте czn.nnov.ru и интерактивном портале zan.nnov.ru.

Напомним, круглосуточная многоканальная «горячая телефонная линии» по вопросам новой коронавирусной инфекции COVID-2019 работает в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф. Свои вопросы можно задать по номерам телефона 250-94-03, 8-910-397-41-28. К работе с обращениями граждан привлечены специалисты и студенты- медики в качестве волонтеров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU