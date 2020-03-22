Прямая телефонная линия «Партнер» пройдет в Нижегородской области 26 марта
В четверг, 26 марта 2020 года, в Нижегородской области пройдет очередная прямая телефонная линия «Партнер». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на вопросы жителей будут отвечать центры занятости населения.
Обратиться за помощью смогут все желающие - звонки будут приниматься в течение двух часов, с 10:00 до 12:00. Специалисты службы занятости проинформируют нижегородцев о предоставлении услуг в сфере занятости для малоимущих граждан, заключивших социальный контракт.
Телефон: 8-831-234-07-16 (доб. 319).
Контакты районных отделов и центров занятости можно найти на официальном сайте czn.nnov.ru и интерактивном портале zan.nnov.ru.
Напомним, круглосуточная многоканальная «горячая телефонная линии» по вопросам новой коронавирусной инфекции COVID-2019 работает в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф. Свои вопросы можно задать по номерам телефона 250-94-03, 8-910-397-41-28. К работе с обращениями граждан привлечены специалисты и студенты- медики в качестве волонтеров.
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ИСТОЧНИК KP.RU