Концерт Михаила Турецкого покажут на нижегородском телеканале

22 Март 2020 2020-03-22T11:04:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородские телеканалы «ННТВ» и «Волга» начали пересматривать сетку вещания. Это связано с профилактикой коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь акцент будет сделан на развлекательный и научно-популярный контент, а для маленьких зрителей предусмотрена отдельная программа. Специально для нижегородцев свой концерт предоставил Михаил Турецкий - он выйдет в эфир телекомпании «Волга».

Детям будут показывать мультфильмы, а в апреле на ННТВ можно будет посмотреть «Машины сказки».

Представители телекомпаний отметили, что в выпусках новостей нижегородцы по-прежнему получают оперативную и достоверную информацию об обстановке в городе и области.

Напомним, правоохранительные органы будут возбуждать уголовное дела в отношении нижегородцев, которые не соблюдают карантин после возвращения из-за границы. Как сообщил губернатор Глеб Никитин на своей странице в Инстаграм, действия нарушителей будут преследоваться по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» УК РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU