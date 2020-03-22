2020-03-22T11:04:22+03:00
Общество

Концерт Михаила Турецкого покажут на нижегородском телеканале

Местные телеканалы пересматривают сетку вещания из-за карантина
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородские телеканалы «ННТВ» и «Волга» начали пересматривать сетку вещания. Это связано с профилактикой коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь акцент будет сделан на развлекательный и научно-популярный контент, а для маленьких зрителей предусмотрена отдельная программа. Специально для нижегородцев свой концерт предоставил Михаил Турецкий - он выйдет в эфир телекомпании «Волга».

Детям будут показывать мультфильмы, а в апреле на ННТВ можно будет посмотреть «Машины сказки».

Представители телекомпаний отметили, что в выпусках новостей нижегородцы по-прежнему получают оперативную и достоверную информацию об обстановке в городе и области.

Напомним, правоохранительные органы будут возбуждать уголовное дела в отношении нижегородцев, которые не соблюдают карантин после возвращения из-за границы. Как сообщил губернатор Глеб Никитин на своей странице в Инстаграм, действия нарушителей будут преследоваться по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» УК РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Дзержинска погиб на пожаре в жилой пятиэтажке минувшей ночью
Прямая телефонная линия «Партнер» пройдет в Нижегородской области 26 марта
Концерт Михаила Турецкого покажут на нижегородском телеканале
Нижегородские кальянные закрываются из-за высокой опасности заражения коронавирусом
Расчистка трех рек в рамках развития кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» начнется этим летом
Нижегородские школы закупят средства для борьбы с коронавирусом на 164,5 миллиона рублей
Число желающих стать волонтерами 800-летия Нижнего Новгорода увеличилось до 450 человек
На Похвалинском съезде начали устранять последствия оползня
Глеб Никитин: «Более 200 волонтеров и 60 инспекторов создают единую карту памятников героям ВОВ»
В Нижегородской области снизились цены на свинину, яблоки и муку
СК обвинил начальника отдела полиции Нижнего Новгорода в превышении должностных полномочий
Нижегородскую марку качества могут получить региональные предприятия
В Нижегородском территориальном центре медицины катастроф работает «горячая линия»
«Надеюсь, что «Трамвай Победы» поможет ощутить нижегородцам дух того времени», - Глеб Никитин