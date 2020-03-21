В Нижегородской области снизились цены на свинину, яблоки и муку

21 Март 2020 2020-03-21T10:52:30+03:00

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За последнюю неделю в Нижегородской области было зафиксировано снижение цен на свинину, яблоки, муку и еще некоторые продукты. Как сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат, больше всего подешевела свинина - ее можно купить за 220,8 рубля за килограмм вместо 235 рублей.

Также на 1,3% упали цены на яблоки - в магазинах их можно найти за 85,6 рубля за килограмм, а мука подешевела до 33,9 рубля.

Также с 10 марта 2020 года в Нижегородской области снизились средние цены на сливочное масло, молоко и вермишель. По данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем на 6,9% меньше среднероссийского показателя.

Напомним, несколько дней назад губернатор Глеб Никитин поручил контролировать цены в нижегородских магазинах. Это связано с ажиотажной ситуацией вокруг китайского коронавируса. Ситуацию с продуктами глава региона обсудил с руководителем УФАС.

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ИСТОЧНИК KP.RU