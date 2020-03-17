2020-03-17T13:34:34+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил контролировать цены в магазинах Нижегородской области

Ситуацию с продуктами глава региона обсудил с руководителем нижегородского УФАС
Елена ЛАЗАРЕВА
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Глеб Никитин поручил контролировать цены на социально-значимые товары и продукты. ФОТО предоставлено пресс-службой областного правительстваГлеб Никитин поручил контролировать цены на социально-значимые товары и продукты. ФОТО предоставлено пресс-службой областного правительства
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с руководителем нижегородского УФАС Ленаром Шафигуллиным ситуацию в нижегородских магазинах. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Губернатор особо отметил необходимость жестко контролировать цены.

«Фейковые новости, которые периодически появляются, имеют определённую цель – создать нездоровый ажиотаж в магазинах и аптеках. Из-за этого создается повышенный спрос на некоторые товары, и интерес бизнеса заработать на этом – вполне понятен. В последнее время появляется информация о необоснованном завышении цен, например, на антисептические препараты. Но нужно руководствоваться законом и здравым смыслом», - подчеркнул глава региона и попросил оперативно реагировать на такие сообщения и максимально усилить контроль за ценами.

Также губернатор подчеркнул, что как в целом по России, так и в Нижегородской области есть достаточный запас продуктов и ТНП. «Наша задача – противодействовать информационным спекуляциям, предоставляя людям максимально оперативные и достоверные данные», - сказал Глеб Никитин.

По словам Ленара Шафигуллина, мониторинг цен на основные продукты проводится регулярно, и в случае необоснованного завышения цен меры будут приняты незамедлительно.

Напомним, 16 марта 2020 года Глеб Никитин проверил наличие гречки и антисептиков в нижегородских магазинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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