По Нижнему Новгороду начнет курсировать «Трамвай Победы»

20 Март 2020 2020-03-20T12:06:03+03:00

В первый рейс трамвай выйдет сегодня

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С сегодняшнего дня по областному центру начнет курсировать «Трамвай Победы». Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Трамвай выйдет на маршрут №2, кроме кондуктора и водителя, в салоне будут работать волонтеры. Всем желающим волонтеры раздадут георгиевские ленточки и «фронтовые письма» - стилизованные под фронтовые «треугольники» листовки с информацией о героях-нижегородцах.

Кстати, кондуктор и вагоновожатый будут одеты в форму военных лет. Артисты, музыканты и экскурсоводы с помощью историков подготовили для пассажиров познавательную интерактивную программу. В салоне постоянно будут звучать известные каждому с юных лет «Катюша», «Темная ночь», «День Победы» и другие песни военных лет.

Напомним, завершился сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".

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ИСТОЧНИК KP.RU