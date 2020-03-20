По Нижнему Новгороду начнет курсировать «Трамвай Победы»
С сегодняшнего дня по областному центру начнет курсировать «Трамвай Победы». Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Трамвай выйдет на маршрут №2, кроме кондуктора и водителя, в салоне будут работать волонтеры. Всем желающим волонтеры раздадут георгиевские ленточки и «фронтовые письма» - стилизованные под фронтовые «треугольники» листовки с информацией о героях-нижегородцах.
Кстати, кондуктор и вагоновожатый будут одеты в форму военных лет. Артисты, музыканты и экскурсоводы с помощью историков подготовили для пассажиров познавательную интерактивную программу. В салоне постоянно будут звучать известные каждому с юных лет «Катюша», «Темная ночь», «День Победы» и другие песни военных лет.
Напомним, завершился сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.
ИСТОЧНИК KP.RU