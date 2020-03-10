2020-03-10T14:24:02+03:00
Общество

Нижегородские депутаты поддержали инициативу о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»

Уже собрано 649 183 подписи нижегородцев
Елена КАРАЛ
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Нижегородские депутаты поддержали инициативу о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести». ФОТО: www.paralay.worldНижегородские депутаты поддержали инициативу о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести». ФОТО: www.paralay.world
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Депутаты городской Думы поддержали инициативу о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания РФ «Город трудовой доблести». За нее проголосовали 32 депутата, которые присутствовали на внеочередном заседании 10 марта. Инициативу одобрили четыре думские партийные фракции – «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР, сообщает пресс-служба муниципального органа.

Как отметил председатель городской Думы Дмитрий Барыкин, депутаты получили письмо от Нижегородского общественного организационного комитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». Оно было подписано председателем комитета, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Сейчас уже собрано 649 183 подписи нижегородцев, а также 1297 резолюций и обращений от трудовых коллективов, поддерживающих присвоение городу высокого звания.

- Нижний Новгород соответствует всем критериям почетного звания «Город трудовой доблести». Для ветеранов присвоение почетного звания станет символом признания их заслуг, свидетельством того, что мы помним их подвиг, чтим его и не позволим искажать нашу историю, – подчеркнул Дмитрий Барыкин.

Решение депутатов о поддержке инициативы прокомментировал член фракции партии «Справедливая Россия» в городской Думе Нижнего Новгорода Евгений Сабашников.

- Наша фракция полностью поддерживает идею присвоения Нижнему Новгороду высокого звания «Город трудовой доблести». Вклад горьковчан в производство оружия в годы Великой Отечественной войны, их трудовой подвиг – это исторические факты. Все горьковские заводы работали в годы войны на полную мощность, выпуская танки, знаменитые полуторки, самолеты, артиллерийские орудия, снаряды – все для фронта, для Победы, - сказал депутат.

Он также добавил, что трудовой подвиг горьковчан нужно официально закрепить, и это было бы настоящим подарком к 75-летию Победы.

Теперь предложение о присвоении почетного звания передадут в правительство Нижегородской области и Законодательное собрание. Последнее рассмотрит его 12 марта, после чего ходатайство направят в оргкомитет «Победа».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Герман Карачевский, депутат городской Думы Нижнего Новгорода от имени фракции ЛДПР:

- Фракция ЛДПР в городской Думе полностью поддерживает инициативу присвоения почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» Нижнему Новгороду в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Память о трудовом подвиге горьковчан для всех нас очень важна. Давайте вспомним не только танки, но и легендарную горьковскую полуторку (советский грузовой автомобиль, производившийся на Горьковском автозаводе), которая в войну вывозила на себе и грузы, и людей. Вклад тех, кто создавал этот грузовик, в общее дело Великой Победы бесценен.

Марк Фельдман, член фракции «Единая Россия»:

- Ветераны - это люди, как нынче модно говорить, «80+», и я слышал их реакцию. Для них очень важна, в том числе, и нематериальная оценка их труда, их подвига. Для них почетное звание «Город трудовой доблести» – также важно, как медаль. В нашей семье во время войны все были на фронте. В наш дом попала бомба, моя 16-летняя мама наравне с взрослыми по 12 часов в день рыла окопы на подступах к Горькому. Я считаю, что мы в неоплатном долгу перед теми, кто внес свой вклад в великую Победу. Наш город долго ждал официального признания, присвоения почетного звания, и я очень надеюсь, что это состоится.

Николай Сатаев, председатель фракции КПРФ в городской Думе:

- В годы войны более 300 жителей области были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Я, как сын участника Великой Отечественной войны, хочу отметить, что нужно учитывать не только трудовые, но и воинские заслуги нашей области. В годы войны на территории области было сформировано 50 воинских частей и соединений Красной армии. В ноябре 1941 года в Горьком также сформировано 72 отряда народного ополчения, которые участвовали в битве под Москвой. В 1942 году в области было сформировано 57 истребительных противотанковых полков, 24 из них приняли участие в Сталинградской битве. Уверен, что к званию «Город трудовой доблести» причастны все жители области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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