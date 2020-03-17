«Ситуация с товарными запасами в торговых сетях благополучная», - представитель торговой сети Алексей Сорокин

17 Март 2020 2020-03-17T15:01:03+03:00

В ближайшие месяцы дефицита продуктов и промтоваров не будет

Изменить размер текста: A A

Покупательский спрос в нижегородских магазинах затронул в первую очередь крупные торговые сети. Алексей Сорокин, руководитель направления по работе с госорганами макрорегиона «Волга Север» компании «X5 RETAIL GROUP», рассказал о том, как обстоят дела в одной из крупных торговых сетей:

- Сегодня в магазинах федеральных торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» нет недостатка в товарных запасах. Все благополучно, магазины имеют достаточный запас как продовольственных, так и промтоваров.

В распределительных центрах ситуация также вполне благополучна, связи между компаниями-производителями, оптовиками и торговыми сетями давно налажены, поэтому заказы на поставки сделаны своевременно. В распредцентрах недостатка в каких-либо товарах не наблюдается.

В ближайшие месяцы ни о каком дефиците не может быть и речи, полки в магазинах заполняются, магазины работают в обычном режиме.

Напомним, Глеб Никитин поручил контролировать цены в магазинах Нижегородской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU