2020-03-17T15:01:03+03:00
Общество

«Ситуация с товарными запасами в торговых сетях благополучная», - представитель торговой сети Алексей Сорокин

В ближайшие месяцы дефицита продуктов и промтоваров не будет
Елена ЛАЗАРЕВА
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Покупательский спрос в нижегородских магазинах затронул в первую очередь крупные торговые сети. Алексей Сорокин, руководитель направления по работе с госорганами макрорегиона «Волга Север» компании «X5 RETAIL GROUP», рассказал о том, как обстоят дела в одной из крупных торговых сетей:

- Сегодня в магазинах федеральных торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» нет недостатка в товарных запасах. Все благополучно, магазины имеют достаточный запас как продовольственных, так и промтоваров.

В распределительных центрах ситуация также вполне благополучна, связи между компаниями-производителями, оптовиками и торговыми сетями давно налажены, поэтому заказы на поставки сделаны своевременно. В распредцентрах недостатка в каких-либо товарах не наблюдается.

В ближайшие месяцы ни о каком дефиците не может быть и речи, полки в магазинах заполняются, магазины работают в обычном режиме.

Напомним, Глеб Никитин поручил контролировать цены в магазинах Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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