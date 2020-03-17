«Кадры пустых прилавков демонстрируются, чтобы создать панику», - завкафедрой ННГУ Надежда Яшина

17 Март 2020 2020-03-17T14:47:54+03:00

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Стоит ли россиянам запасаться впрок продуктами и товарами первой необходимости в связи с пандемией коронавируса? Заведующая кафедрой финансов и кредита ННГУ им. Лобачевского, профессор Надежда Яшина прокомментировала «потребительский бум».

- Многие нижегородцы, особенно старшее поколение, пережили уже не один кризис: и в 1998-м, и в 2008-м, и в 2014-м. Поэтому переживания понятны. Но нужно учитывать, что экономика России сейчас гораздо более финансово устойчива, чем двадцать или даже десять лет назад. Федеральный бюджет сформирован с профицитом, областной – сбалансированный, доходы равны расходам. Есть и неплохая «подушка безопасности» - фонд национального благосостояния. Более того, в последние несколько лет доля нефтегазовых доходов, своего рода «нефтяная игла», в бюджете России постоянно снижается, а доля других – неуклонно растет. Поэтому я хотела бы успокоить нижегородцев.

Думаю, что провокативные кадры якобы пустых прилавков демонстрируются с целью создания паники. Уверена, что продуктовый дефицит региону точно не грозит!

Напомним, Глеб Никитин поручил контролировать цены в магазинах Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU