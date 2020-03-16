2020-03-16T18:41:20+03:00
Общество

Глеб Никитин проверил наличие гречки и антисептиков в нижегородских магазинах

Глава региона призвал жителей не верить слухам и не поддаваться панике
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Кирилл Мартынов, предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.Фото: Кирилл Мартынов, предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прошелся по магазинам Нижнего Новгорода, чтобы проверить наличие продуктов и товаров массового спроса. В частности, главу региона интересовала гречка и антисептики, передает пресс-служба облправительства.

- Сегодня начала поступать информация о том, что в ряде магазинов не хватает некоторых товарных групп. Убедился лично, что повышенное внимание покупателей было только к недорогим сортам гречки и акционным предложениям на нее. В этих случаях действительно образовывались пустые полки, - признал Глеб Никитин.

Фото: Кирилл Мартынов, предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.

Фото: Кирилл Мартынов, предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.

По его словам, на складах достаточно запасов, поэтому отсутствующие на полках позиции отныне будут оперативно восполняться. При этом губернатор отметил, что проблема - в менеджменте магазинов и невыстроенной логистике. Также чиновник обратился к нижегородцам с просьбой не верить каким-то слухам и не поддаваться панике.

- У нас хорошо развита продуктовая торговля, есть огромные логистические базы, - напомнил Глеб Никитин.

Кроме того, глава региона посетил одну из аптек на улице Пискунова. Там в наличии оказались и антисептики, и спиртовые салфетки. Не нашлось разве что одноразовых масок.

- Известно, что одноразовые маски нужны только для тех, кто уже болеет, чтобы не заразить окружающих. Поэтому их отсутствие не должно восприниматься как угроза собственной безопасности, - заверил губернатор.

КСТАТИ

В минпромторге Нижегородской области заработала горячая линия по телефон 435-10-38. Позвонив по этому номеру, будьте готовы сообщить диспетчеру наименование и адрес торгового объекта, отсутствующий товар и свой контактный телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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