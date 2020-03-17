Нижегородцы на карантине или самоизоляции имеют право на больничный лист

17 Март 2020 2020-03-17T09:44:13+03:00

Работодателям рекомендовано организовать работу на дому, если это возможно

Изменить размер текста: A A

На очередном оперативном совещании в областном правительстве были озвучены рекомендации для работодателей для снижения рисков заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Со вчерашнего дня в области действуют особые основания для оформления больничных листов нижегородцам, которые находятся на карантине. Основания определены министерством здравоохранения Нижегородской области, Роспотребнадзором и Фондом социального страхования.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, даже если человек не болен сам, но контактировал с приезжим из неблагополучных территорий и отправлен на карантин или самоизоляцию, он имеет право на оформление больничного. «Также мы просим всех работодателей организовать работу своих сотрудников на дому там, где это возможно», - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, Глеб Никитин проверил наличие гречки и антисептиков в нижегородских магазинах и призвал нижегородцев не поддаваться панике.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU