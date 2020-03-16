Нижегородский педуниверситет перешел на дистанционное обучение

16 Март 2020 2020-03-16T15:01:21+03:00

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Нижегородский государственный педагогический университет имени Минина с сегодняшнего дня перешел на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба университета.

По данным источника, решение о переходе на «дистанционку» было принято после приказа Министерства образования и науки РФ «об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции».

Также о решении перейти на дистанционное обучение сообщают пресс-службы других образовательных учреждений региона. С завтрашнего дня дистанционное обучение вводится в ННГУ им. Лобачевского, в Высшей школе экономике решение еще не принято. Также на дистанционку переводятся филиалы вузов на территории региона. В частности, студентам НИТУ «МИСиС», филиал которого находится в Выксе, в период весеннего семестра будет предложено выбрать индивидуальный формат обучения - дистанционно или очно.

Напомним, в Дзержинске ввели свободное посещение школ в связи с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU